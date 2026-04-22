«По документам я умерла»: сотрудники подмосковного МФЦ шокировали посетительницу

Жительница Подмосковья в соцсетях рассказала, что пришла в МФЦ для оформления сертификата на «Госключ», но узнала, что числится умершей.

«Оказалось, что в базе я числюсь умершей. Живой человек стоит перед сотрудниками, показывает документы, а система говорит ее нет», — сказала женщина на видео в социальной сети.

По ее словам, сотрудница МФЦ позвала на помощь айтишника, но и он ничем не смог помочь. В итоге сняли копии всех документов посетительницы и попросили прийти через 2 дня.

«С одной стороны понимаю, что это, скорее всего, техническая ошибка. С другой, сам факт заставляет задуматься насколько вообще мы зависим от этих баз данных, и что будет, если система решит, что тебя нет», — заключила жительница Подмосковья.

