Пнул мяч и упал на кардиостимулятор: 93-летнему актеру Краско стало плохо в Петербурге

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Актеру Ивану Краско вызвали скорую на турнире по футболу в Петербурге

Актер Иван Краско открыл турнир по футболу в Санкт-Петербурге. Во время мероприятия ему потребовалась помощь медиков, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По слова помощницы артиста Дарьи, в ходе состязания между городскими театрами 93-летний Краско дважды пнул мяч. В какой-то момент он упал на кардиостимулятор, зацепившись ботинками за газон.

Звезде фильма «Сержант милиции» стало плохо, к нему приехала бригада скорой помощи. Подоспевшие врачи, в свою очередь, отметили, что актер в порядке.

«Он просто испугался, и организм испытал стресс», — уточнила Дарья.

Доктора после осмотра разрешили артисту поехать домой. При этом у Краско до сих пор болит левая сторона тела из-за сильного ушиба.

По словам помощницы артиста, в данный момент Иван Иванович чувствует себя хорошо.