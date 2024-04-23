Площадка выставки «Поступи» соберет 37 вузов и колледжей в Ленинском округе

Образовательная выставка «Поступи» уже в шестой раз пройдет в подмосковном Видном. На ней старшеклассники и их родители смогут бесплатно познакомиться с работой порядка 40 высших и средних профессиональных учреждений Москвы и Московской области, в числе которых МГУ, МИФИ, РУДН и другие именитые университеты, сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«Такие мероприятия очень востребованы нашими школьниками. Мы даем им возможность, еще обучаясь в старших классах, выбрать вуз или колледж, в который они будут поступать, узнать все нюансы и качественно подготовиться к экзаменам. И все это — не выезжая за пределы Ленинского округа», — приводятся в сообщении слова главы муниципалитета Станислава Каторова.

В пресс-службе уточнили, что кроме знакомства с образовательными программами и специальностями, на выставке можно будет принять участие в мастер-классах, получить консультации экспертов приемных комиссий, рекомендации по успешной подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ, информацию о целевых договорах и поддержке в виде гранта.

«Поступи 24/25» будет работать 27 апреля с 11:00 до 16:00 на базе Видновской гимназии по адресу Жуковский проезд, д. 12. Организаторами мероприятия традиционно выступает местный филиал торгово-промышленной палаты Московской области при поддержке администрации Ленинского городского округа.

Мероприятие проводится с 2019 года, и с каждым разом собирает все больше участников — как учебных заведений, так и абитуриентов. Прошлую такую выставку в октябре 2023 года посетили свыше 3 500 человек, среди них — учащиеся всех школ Ленинского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.