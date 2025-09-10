Пятнадцать объектов вошли в этом году в программу «Светлый город» в Клину

На улице Старица в Клину установят 14 светодиодных светильников. Новая линия уличного освещения протяженностью 700 метров ведет к недавно построенным домам. На первом этапе подрядчик натянул самонесущий изолированный провод, который передает и распределяет электроэнергию в воздушных сетях. Перед вторым этапом рабочие демонтировали самовольно установленные жителями фонари, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Эти работы выполняются в рамках программы «Светлый город». В этом году в программу вошли две улицы в городе Клин и 13 сельских поселений округа. Общая протяженность новых линий составит почти 17 километров.

«Каждый год мы выбираем объекты для программы, ориентируясь на обращения жителей и численность населения в населенных пунктах», — рассказал заместитель директора МАУ «Чистый город» Юрий Танель.

Подрядчик работает на всех объектах параллельно. Второй этап начнется только после подготовки коммуникаций. По контракту все новые линии наружного освещения должны быть подключены до конца декабря.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.