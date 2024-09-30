«Пятерочка» открыла 400-й магазин по франшизе

Открывшийся магазин работает в современной концепции «Пятёрочки», которая отражает ключевые ценности сети — свежесть и качество продукции, низкие цены, удобство и уютную атмосферу для гостей. Как все новые магазины сети, точка оборудована кофе-корнером и собственной пекарней, которые пользуются особым спросом: самыми популярными позициями для завтрака в «Пятёрочке» являются кофе и свежая выпечка.

Партнером сети является предприниматель с более чем 20-летним опытом работы в продуктовом ритейле. Магазин в Солнечногорске стал для него уже одиннадцатым под брендом «Пятёрочка». Франчайзи активно развивает собственную сеть, отмечая, что продуктовый ритейл является стабильно растущей сферой. Выбирая новые локации для магазинов, франчайзи, по его словам, ориентируется на места с большим количеством домохозяйств: спальные районы и места строительства новых ЖК.

«Пятёрочка» развивает франчайзинг уже много лет, фокусируясь на цифровизации продукта и удобстве использования его как инструмента для инвестирования. Торговая сеть работает по модели обратного франчайзинга, при которой берет на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию, логистике и маркетингу и оказывает постоянную поддержку франчайзи. Кроме того, «Пятёрочка» предоставляет своим партнерам удобный онлайн-офис, в котором можно отслеживать работу магазина: партнер видит бизнес-показатели и детализированную отчетность, может заказывать услуги у головной компании и отслеживать статус их предоставления.

Стоит отметить, что большинство партнёров после успеха с одним магазином стараются быстрее масштабировать бизнес. Так, более 50% франчайзи открывают сразу несколько точек, что подтверждает эффективность бизнес-модели. На сегодняшний день в Московской области работает уже около 180 магазинов по франшизе.

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