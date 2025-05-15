Пять юных изобретателей из Реутова войдут в реестр талантливых детей России

Пять воспитанников детского технопарка «Изобретариум», который расположен в городском округе Реутов, добились значительных успехов на всероссийском уровне. По итогам участия в городских конкурсах «Поиск-НИТ» и «Радио-Поиск» ребята завоевали 6 призовых мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти победы позволят им войти в государственный реестр детей с выдающимися способностями, а также получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие технические вузы страны.

Конкурсы прошли в рамках майских мероприятий и стали настоящим интеллектуальным испытанием для школьников из разных городов. Учащиеся «Изобретариума» представили инновационные проекты, получившие высокую оценку жюри и профессионального сообщества. Так, Илья Зарифуллин удостоен диплома I степени сразу на двух конкурсах с проектом высокотехнологичного протеза руки, управляемого через ЭМГ-датчики. Его работа признана лучшей как в области инженерного моделирования, так и в номинации проектной и исследовательской деятельности.

В числе других призеров — Дмитрий Кошкин с проектом «Голографический помощник» и Валентина Узунова с Мирославом Аристовым, представившие дрон для анализа качества воды. Арина Замилацкова разработала психологическую мобильную игру для детей, направленную на развитие и эмоциональную поддержку.

Победы в конкурсах «Поиск-НИТ» и «Радио-Поиск» открывают перед ребятами новые перспективы. Их достижения будут официально зафиксированы в Московской электронной школе и государственном реестре талантливых детей России. Кроме того, участие в подобных мероприятиях способствует формированию профессиональных навыков, развитию инженерного мышления и формирует основу для будущей карьеры в науке и технологиях.

Организаторы конкурсов — ведущие вузы и IT-компании Москвы — отмечают высокий уровень подготовки участников из Реутова. Детский технопарк «Изобретариум» вновь подтвердил статус одного из лидеров в сфере дополнительного технического образования Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.