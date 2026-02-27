Писатель Алексей Сазонов встретился с юнкорами в Жуковском

Творческая встреча с членом союза писателей России Алексеем Сазоновым прошла 26 февраля в студии детского телевидения «Взлет» в Жуковском. Поэт и прозаик представил новые работы и пообщался с воспитанниками студии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В студии детского телевидения «Взлет» состоялась очередная встреча юных журналистов с жуковским поэтом, прозаиком и сказочником Алексеем Сазоновым. Он не впервые приезжает к воспитанникам студии, и такие визиты уже стали доброй традицией.

В этот раз беседа вышла за рамки разговора о журналистике. Главной целью стало расширение кругозора подростков и знакомство с культурной жизнью родного края. Писатель представил новые литературные произведения, рассказал о работе над текстами и ответил на вопросы участников.

В завершение встречи гость и юные корреспонденты сделали общее фото на память. Алексей Сазонов также вручил ребятам автографы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.