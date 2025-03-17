Пильдес: Подмосковье справляется с нехваткой учителей

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что в регионе становится меньше актуальных вакансий для школьных учителей, об этом говорит статистика.

«Количество вакансий уменьшается. Если в январе их было 234, то сейчас их 201. Направляем в школы более 500 учителей, чтобы закрыть эти вакансии. При этом они меняются, одни мы закрываем, а другие появляются, но их становится меньше», — сообщила Пильдес.

Она уточнила, что за первые три месяца 2025 года в регионе база кандидатов на вакансии учителей составляет около 21 тыс., работать в школе учителями стали более 2,5 тыс. человек. Наибольший кадровый дефицит испытывают округа: Домодедово, Химки и Королев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в регионе дорожат педагогами. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук, заключил губернатор.