Певица Клава Кока попала в украинскую базу «Миротворец»*

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) оказалась в базе украинского сайта «Миротворец»*. Это повторное попадание артистки в данный экстремистский реестр, сообщает Постньюс .

Впервые Высокова была внесена в этот список в 2017 году из-за выступлений на праздничных мероприятиях в Донецке, посвященных Дню города и Дню шахтера. В ее карточке также отмечается, что она выражала поддержку России, «покушалась на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательно нарушила государственную границу страны».

Повторно имя певицы появилось в базе «Миротворец»* после ее авиаперелета из Москвы в Симферополь.

Сайт «Миротворец»*, функционирующий с 2014 года, содержит незаконно собранную информацию о журналистах, деятелях искусства и политиках, которых украинская сторона считает враждебными. В России доступ к этому ресурсу заблокирован по решению судебных органов.

6 сентября 2025 года в этот список был добавлен видеоблогер BadComedian, а 8 сентября в нем оказался и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

* Ресурс признан экстремистским на территории РФ.