Петербуржцам пообещали неделю без осадков и 20 градусов тепла

сегодня в 15:39

Синоптик Колесов: в Петербурге прогнозируется теплая и сухая неделя

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что нынешняя неделя в городе обещает быть теплой и сухой. По словам специалиста, воздух в Северной столице прогреется до 20 градусов тепла, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В своем Telegram-канале Колесов отметил, что 13 мая в Петербурге держалась пасмурная погода, однако в городе потеплело из-за атмосферного фронта. Во вторник в Северной столице ожидается плюс 15 градусов и переменная облачность.

«Погода в нашем регионе стабилизируется, определяет ее антициклон, поэтому осадков серьезных не видно на продолжительный период вперед», — написал синоптик.

15 мая в городе на Неве также ожидается 20 градусов тепла. Кроме того, выходные дни должны изобиловать теплом, добавил Колесов.