Петербуржцам пообещали неделю без осадков и 20 градусов тепла
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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что нынешняя неделя в городе обещает быть теплой и сухой. По словам специалиста, воздух в Северной столице прогреется до 20 градусов тепла, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
В своем Telegram-канале Колесов отметил, что 13 мая в Петербурге держалась пасмурная погода, однако в городе потеплело из-за атмосферного фронта. Во вторник в Северной столице ожидается плюс 15 градусов и переменная облачность.
«Погода в нашем регионе стабилизируется, определяет ее антициклон, поэтому осадков серьезных не видно на продолжительный период вперед», — написал синоптик.
15 мая в городе на Неве также ожидается 20 градусов тепла. Кроме того, выходные дни должны изобиловать теплом, добавил Колесов.