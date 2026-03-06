Петербуржец купил в «Золотом яблоке» подарочные карты с нулевым балансом

30-летний житель Санкт-Петербурга купил в «Золотом яблоке» подарочные карты на 25 тыс. рублей, но получил четыре сертификата с нулевым балансом, сообщает Baza .

3 марта мужчина приобрел в четыре сертификата — три на 5 тыс. и один на 10 тыс. рублей. Оплата прошла, после чего курьер привез карточки. Потом покупатель решил их проверить.

Номинал на картах не был указан, поэтому мужчина вскрыл все конверты и отсканировал код. Он очень удивился, когда на всех картах показало: «Вау, подарочная карта — 0 рублей».

Покупатель написал в поддержку магазина. Ответ сначала пообещали дать в течение 3 дней, а затем и сказали, что оформлена заявка на возврат денег. Мужчина пытался добиться, чтобы деньги просто зачислили на сертификаты, но все было тщетно.

Ранее опрос показал, что 38% мужчин в России потратят на подарки к 8 Марта более 15 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.