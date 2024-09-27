Петербургским семьям с 7 и более детьми подарили микроавтобусы

Социальный кодекс Санкт-Петербурга гласит, что семьям с семью и более несовершеннолетними детьми компенсируются расходы на покупку транспортного средства. Многодетная мать, петербурженка Вера Б. уже получила автомобиль — спустя два месяца после подачи запроса, сообщает газета «Петербургский дневник».

Женщина также отметила, что в Северной столице в два раза ускорился процесс оформления и получения документов. Настолько быстрой обработки заявки на получение автомобиля даже семья не ожидала, призналась Вера.

«Последние годы поддержка от государства очень радует: размер пособия, льготы, да и отношение в целом», — отметила многодетная мать.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что делать подарки детям — очень важное и нужное дело, ведь подрастающее поколение — залог счастливого будущего для города и всей страны. Градоначальник добавил, что знает, как сложно и одновременно прекрасно расти в многодетной семье, так как он сам был восьмым и самым младшим ребенком.

По состоянию на начало 2024 года в Петербурге проживает 55 094 многодетные семьи с 178 397 детьми.

Губернатор Беглов заявил, что город увеличивает меры поддержки для семей. С 1 сентября 2024 года все детские сады Северной столицы также стали бесплатными.