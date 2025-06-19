Петербургский университет отреагировал на дело о взятке студентки преподавателю

Администрация Педиатрического университета заявила, что в курсе всех нарушений закона, совершаемых студентами и преподавателями. Образовательное учреждение сотрудничает с полицией по делу о взятке студентки преподавателю, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Пресс-служба вуза сообщила, что ситуация о возбуждении уголовного дела о взяточничестве связана с событиями 2023 года, по которым уже приняты судебные решения. Тогда руководство активно помогало в проведении оперативных мероприятий. В настоящее время университет также продолжает тесно сотрудничать с правоохранителями, чтобы полностью избавиться от подобных инцидентов.

«Это путь, который нужно пройти для окончательного решения этого нехорошего вопроса. В данном случае единичные и выявленные моменты не отражают общей деятельности Педиатрического университета», — сообщили в образовательном учреждении.

На данный момент университет работает без перебоев и стабильно выполняет все обязательства перед учащимися. Администрация образовательного учреждения продолжит работать с полицией, чтобы в будущем не допускать подобных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в Петербурге возбудили уголовное дело из-за того, что одна из студенток медицинского образовательного учреждения дала взятку преподавателю за фиктивную сдачу экзамена.