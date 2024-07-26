Петербург возглавил рейтинг экоиндекса городов России

Специалисты сервиса 2ГИС совместно с экспертами Научного центра Smart Urban Nature РУДН проанализировали экоиндекс городов-милионников. Результаты показали, что Санкт-Петербург стал одним из лидеров по большинству рассматриваемых критериев и продемонстрировал наивысший экоиндекс среди 16 крупнейших городов страны. В тройку самых экологически чистых городов также вошли Москва и Пермь, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ходе исследования аналитики оценили такие аспекты, как доступность парков, наличие водоемов, развитие общественного транспорта и велосипедной инфраструктуры, а также разнообразие экопрактик и мнения жителей.

У Петербурга оказался самый высокий экоиндекс. Город стал первым в общем рейтинге, а также отдельно в категории доступности водных объектов. Лидерство Северная столица завоевала благодаря большому числу обустроенных набережных каналов и рек.

Длина набережных в Санкт-Петербурге превышает 73 километра. Опрос показал, что жители довольны близостью водных объектов.

Большая часть (58%) опрошенных петербуржцев имеют возможность добраться до парков и скверов пешком в течение 15 минут, однако специализированных парков с досуговой инфраструктурой здесь почти вдвое меньше, чем в Москве — 37,2%. Общая территория парков составляет свыше 400 кв. км — это около трети всего города.

Среди основных способов передвижения 73% маршрутов в городе приходятся на общественный транспорт, велосипеды и пешие прогулки.

Также здесь на 100 тыс. жителей приходится 150 точек для раздельного сбора отходов и 3 компании по вывозу крупногабаритного мусора. Услуги по вывозу мусора жители оценили на 7 баллов — это выше, чем в других городах-миллионниках.

Кроме того, Санкт-Петербург в числе лидеров по велоинфраструктуре с 1000 мест для велосипедов на 100 тысяч жителей. Город входит в топ-3 по числу пунктов проката, и протяженность велодорожек оказалась выше только в столице.