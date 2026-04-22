Петербург примет детей из Дагестана в лагерях летом

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский сообщил, что город примет детей из Дагестана в летних лагерях после масштабного наводнения, пишет газета «Петербургский дневник» .

22 апреля на брифинге в Мариинском дворце он назвал наводнение в Дагестане стихийным бедствием большого масштаба. По его словам, к помощи подключились власти Петербурга.

«Все вовлечены в процесс помощи Дагестану, в том числе и правительство Санкт-Петербурга. Я знаю, что будут оказывать помощь детям Дагестана. Они приедут к нам на лето и будут жить в наших лагерях. Бывает общая беда. Чем отличается русский человек и, вообще, наша страна? В сложной тяжелой ситуации мы объединяемся и помогаем», — отметил Бельский.

Ранее по поручению губернатора Александра Беглова в городе организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Дагестана. Грузы от юридических лиц принимает Центр международных гуманитарных связей в Ломоносове.

Наводнение произошло в конце марта из‑за аномальных осадков и прорыва земляного вала Геджухского водохранилища.

