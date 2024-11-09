Пешие обходы по дворовым территориям Жуковского провели заместители главы города

Вместе с жителями, депутатами городского Совета депутатов и представителями управляющих организаций они проверили содержание дворовых и придомовых территорий на улицах Гагарина, Дугина, Солнечная и Серова.

В рамках обходов данных дворов были выявлены замечания по опиловке аварийных деревьев, уборке случайного мусора и смета, устранению граффити, вывозу спиленных веток и мусорных мешков с собранной опавшей листвой. Также от жителей одного из дворов поступил запрос на выравнивание песочного покрытия детской игровой площадки. Все замечания были приняты в работу.

Подобные проверки заместители главы проводят регулярно. О графиках их пеших обходов вы можете узнать на страницах в социальных сетях администрации городского округа Жуковский во ВКонтакте и Одноклассниках, а также в Telegram-канале Жуковский.Online.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.