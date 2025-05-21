Пешеходный тротуар от ЖК «Мытищи Лайт» до деревни Болтино будет обустроен

Встреча в формате срочной выездной администрации прошла в районе ЖК «Мытищи Лайт». Здесь остается участок дороги длиной около 70 м вдоль Осташковского шоссе от улицы Красная Слобода почти до храма Живоначальной Троицы в деревне Болтино, на котором отсутствует пешеходный тротуар. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтобы преодолеть этот участок, жителям необходимо перейти через пешеходный переход на другую сторону дороги, а затем вернуться обратно. Большинство из них сложных путей не ищут и двигаются вдоль обочины, а такой маршрут достаточно опасен.

На встрече присутствовали представители администрации городского округа Мытищи, представители «Мосавтодора» и местные жители. До конца июня пешеходную дорожку здесь построят.

«Жители обратились за помощью в администрацию городского округа Мытищи. Встретились с коллегами из Мосавтодора. Им этот вопрос известен и понятен. На сегодняшний день выделены средства на ремонт Осташковского шоссе. В ходе общих работ будет обустроен и тротуар на этом участке. Предположительно все работы должны быть завершены до конца июня», — рассказал директор управления транспорта и дорожного хозяйства Арсений Сурояков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.