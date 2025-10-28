Пешеходный мост на реке Истра отремонтировали

Пешеходный мост на реке Истра, расположенный между Зеленково и Павловской Слободой, локально отремонтировали, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мост не находится на балансе администрации, был построен самими жителями в целях сокращения времени в пути и прямого пешего сообщения между населенными пунктами. Однако со временем конструкция обветшала, а любители экстремальной езды на мотокроссах и вовсе значительно ускорили разрушение.

Наказ о локальном ремонте моста поступил в местное отделение «Единой России», партийцы организовали закупку материала и замену настила. Также было найдено решение, которое не позволит в дальнейшем использовать мост для проезда мототранспорта и обеспечит сохранность покрытия.

В целом такие небольшие, но в то же время важные работы проводятся и на других мостовых сооружениях округа. К примеру, только с начала 2025 года локально отремонтировано 9 пешеходных мостов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.



«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.