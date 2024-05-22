Пешеходная зона в округе Дубна стала победителем Всероссийского голосования

Стали известны победители четвертого Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов для благоустройства, которое завершилось 30 апреля. Пешеходная зона у ДК «Октябрь» в г. о. Дубна будет обновлена благодаря голосованию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«В этом году за объекты для благоустройства проголосовало около 850 тысяч жителей Подмосковья. Это рекордно высокий результат за все четыре года проведения Всероссийского голосования. Из 220 объектов, предложенных для выбора, отобрано 53. Работы по их благоустройству мы планируем начать в следующем году. Хочу выразить благодарность всем активным гражданам, благодаря которым в Московской области появятся новые комфортные и современные пространства», — рассказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

За благоустройство пешеходной зоны у ДК «Октябрь» в г. о. Дубна проголосовало более 5 тысяч человек. Общее количество голосов в г. о. Дубна составило более 7 400 человек.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.