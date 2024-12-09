Первый в России Музей героизма открылся в Москве

Первый в стране Музей героизма открыли в отреставрированном павильоне № 59 «Зерно» на ВДНХ. Запланированы организации экскурсий, лекций, круглых столов и встреч с героями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня, в День Героев Отечества, по поручению президента России открываем первый в стране Музей героизма», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В музее оживили историю подвигов предков и современников. В центре экспозиции размещены стенды с рассказом о специальной военной операции и героизме бойцов, сражающихся на передовой за Родину и свободу.

Площадь основной экспозиции составляет около 1,2 тыс. кв. м. Она состоит из 3 тематических разделов: «Формирование героя» (об идеалах в литературе и культуре); «Путь воина» (о подвигах бойцов спецназа и уникальных боевых операциях), а также «Подвиг» (о трудовом героизме: от первых оружейников до врачей и волонтеров).

Ранее власти Москвы сообщили о завершении успешного полевого сезона археологических исследований. Он рекордным как по количеству найденных артефактов, так и по охваченным площадям раскопок.