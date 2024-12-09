В Москве успешно завершился сезон археологических исследований

Он отметил, что текущий сезон стал рекордным как по количеству найденных артефактов, так и по охваченным площадям раскопок, которые увеличились почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

«Он стал рекордным по количеству найденных предметов и площади раскопок — она почти в два раза превысила прошлогоднюю», — заявил Собянин.

Археологи обнаружили свыше 300 тысяч предметов, которые будут отправлены на реставрацию. Процесс восстановления может занять от недели до нескольких лет, после чего находки будут переданы в музей.

Ранее более 160 предметов на хранение передали сотрудники отдела археологического наследия института археологии РАН в МВЦ «Путевой дворец» в Солнечногорске.