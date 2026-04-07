Первый шаг к вере: стоит ли некрещенным приходить в храм на Пасху

Зампред ВРНС Иванов: храм на Пасху открыт для всех

Зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов заявил, что некрещеные люди могут и даже должны посетить пасхальную службу, сообщает RT .

Он подчеркнул, что двери храма открыты для каждого — вне зависимости от крещения и степени воцерковленности.

«Двери храма открыты для каждого, независимо от того, крещен человек, верует он или только ищет, сомневается или просто любопытствует. Пасха — это праздник победы жизни над смертью, света над тьмой, и этот свет Христова Воскресения должен сиять для всех», — отметил Иванов.

Он напомнил, что в древней церкви оглашенные, готовившиеся к крещению, присутствовали на пасхальном богослужении, а само крещение часто совершалось в пасхальную ночь.

«Именно в пасхальную ночь совершалось их крещение. Поэтому, если человек, даже некрещеный, чувствует в сердце желание прийти в храм в пасхальную ночь, услышать „Христос Воскресе!“, увидеть радость верующих — это благодать Божия уже касается его сердца», — пояснил Иванов.

По его словам, не стоит бояться или считать себя лишним в храме.

«Он не лишний. Если он придет, постоит, послушает, ощутит эту удивительную радость — это может стать первым шагом на пути к вере и крещению. Нужно приходить. И пусть пасхальная радость коснется каждого сердца», — заключил он.

