Первый форум «Беспилотных систем» собрал более 260 тысяч человек в Москве

На территории «Сколково» с 7 по 17 августа состоялся первый международный форум «Беспилотные системы: технологии будущего». Участниками мероприятия стали более 260 тысяч человек, приехавшие в российскую столицу из более чем 60 стран, об этом сообщили власти Москвы на официальном сайте .

Мероприятие стало частью форума «Москва 2030» и представило новейшие разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и автоматизации. Эксперты, разработчики, производители и экспортеры смогли обменяться опытом и познакомиться с передовыми технологиями.

Форум беспилотных технологий собрал экспертов для обмена опытом и демонстрации новейших разработок. Участники мероприятия обсудили важные вопросы отрасли в рамках деловой программы. Событие включало несколько ключевых активностей: образовательный интенсив «Архипелаг», международные соревнования и Кубок Мэра Москвы по гонкам дронов.

Участники мероприятия смогли не только увидеть новейшие разработки в области беспилотных технологий, но и сами попробовали управлять дронами на специальных мастер-классах. Программа также включала посещение футуристического магазина.