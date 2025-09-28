Первый этап обновления набережной реки Яузы в Мытищах подходит к завершению

В Мытищах близится к завершению первый этап благоустройства набережной реки Яузы. Рабочие укладывают плитку и обустраивают велодорожки, сообщили в Министерстве благоустройства Московской области, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На этом участке также создаются основания для будущих площадок, формируется дорожно-тропиночная сеть и устанавливается система наружного освещения. Набережная будет оборудована удобными лавочками с USB Type-C разъемами для зарядки гаджетов, а также камерами видеонаблюдения, интегрированными в систему «Безопасный регион». По мнению ведомства, это сделает территорию более комфортной и безопасной.

Данный этап благоустройства охватывает зону от улицы Мира до Березовой рощи, которая была выбрана жителями в ходе голосования по программе «Формирование комфортной городской среды». Работы должны быть полностью завершены до конца октября в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.