Первокурсник Бронницкого колледжа занял 1 место в чемпионате «Абилимпикс»

Первокурсник Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа Арсений Лисютин занял 1 место в региональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс» по компетенции «Предпринимательство», который 8 апреля проходил на площадке Щелковского колледжа, сообщила пресс-служба администрации городского округа Бронницы.

Несколько месяцев Арсений под руководством своего наставника Анны Михайловны Молчановой готовился к участию в престижном Чемпионате.

Компетентность наставника заключалась в умении обучить студента навыкам: бизнес-планирования, создания и развития новых организаций; координации предпринимательской деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана; выполнения необходимых для составления бизнес- плана расчетов, их обоснования и представления результатов; использования количественных и качественных методов управления бизнес- процессами; владения методами экономического и стратегического анализа поведения предприятий.

Совместно с наставником Арсений продумал бизнес-модель своего предприятия, которую вскоре презентовал на соревнованиях.

В числе региональных экспертов, которые оценивали проекты участников Чемпионата из 6 колледжей Московской области, выступала Кристина Сергеевна Дашкина — преподаватель специальных дисциплин Автомобильно-дорожного колледжа.

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