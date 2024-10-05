Первенство по стрельбе памяти Героя России Александра Потапова прошло в Балашихе

Соревнования по практической стрельбе из пневматического пистолета в память Героя России Александра Потапова, погибшего в ходе СВО, прошли в Балашихе, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие около 150 человек возрастом от 8 лет. Побороться за победу приехали юные стрелки из Рязани, Твери, Владимирской области и других городов России.

«Помнить о наших Героях, которые ценой своей жизни приближают Победу и мирную жизнь. Ребята через спорт узнают о подвигах наших бойцов — настоящих патриотов нашей Родины. Таким был Александр», — сказал начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодёжью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

Александр Потапов — инструктор группы специального назначения «Витязь», участник специальной военной операции. 30 августа 2022 года ВСУ открыли огонь по одному из жилых районов Изюма. Александр закрыл собой двух мирных жителей, но сам погиб. Указом президента РФ он удостоен звания Героя России и посмертно награжден медалью «За отвагу». У Александра осталась жена и трое дочерей, одна из которых родилась уже после его смерти.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.