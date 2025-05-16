Первая «выездная администрация» прошла в Ленинском округе для военнослужащих и их семей

В подмосковном Ленинском городском округе на территории детской школы искусств состоялась первая встреча в формате «выездной администрации» для военнослужащих специальной военной операции и их семей. Встречу провел глава Ленинского округа Станислав Каторов совместно с его заместителями, военным комиссаром, представителями налоговой службы, адвокатской коллегии, Общественной палаты Ленинского округа, социальных фондов, судебных приставов, прокуратуры и Пенсионного фонда, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Встреча с нашими военнослужащими и их семьями стала важной возможностью напрямую услышать о проблемах и потребностях, с которыми они сталкиваются. Хочу заверить, что администрация Ленинского округа приложит все усилия, чтобы упростить и ускорить процесс получения необходимой помощи. Эта встреча — лишь один из шагов в нашей работе по оказанию всесторонней помощи участникам специальной военной операции и их семьям, и мы будем продолжать эту практику, чтобы быть всегда рядом и вовремя реагировать на возникающие вопросы», — сказал глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

В ходе встречи участники смогли получить консультации по вопросам социальных выплат, юридической помощи, налогообложения, пенсионного обеспечения, а также бытовые вопросы, медицинской помощи и трудоустройства. Все поднятые вопросы были взяты на рассмотрение соответствующими службами для дальнейшей проработки и решения.

Такая практика проведения «выездных администраций» будет продолжена и станет регулярной мерой поддержки участников СВО и их семей в Ленинском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.