Перечислены 5 самых дефицитных профессий в Петербурге

сегодня в 16:15

Дворники и кассиры оказались наиболее дефицитными профессиями в Петербурге

В 2025 году наиболее дефицитной профессией в Санкт-Петербурге стала работа дворника. За 12 месяцев на одну вакансию отправляли в среднем только 1,2 резюме, что говорит о значительной нехватке сотрудников в этой области, сообщает « Царьград » со ссылкой на проведенный сервисом hh.ru анализ.

Еще был дефицит среди продавцов, мерчендайзеров, кассиров и фармацевтов. На одну вакансию отправляли от двух до трех откликов. Суммарно по Санкт-Петербургу показатель был на уровне 6,7 резюме на вакансию.

Наиболее востребованными профессиями в городе оказались менеджеры по продажам (53 тыс. вакансий), кассиры и продавцы (48 тыс.), бухгалтеры (21 тыс.).

Около пятой части общего количества вакансий затрагивали сферы торговли и обслуживания. Суммарно это около 140 тыс. вакансий.

Среди профессионалов с большими зарплатами в Петербурге лидерами оказались руководители групп разработки. Их средний оклад составил 243,8 тыс. рублей в месяц.

Увеличилась зарплата и у менеджеров по продажам. Их доход вырос на 68% до 115,7 тыс. рублей.

Меньший рост зарплат продемонстрировали упаковщики. Их доход вырос только на 7% до 80,9 тыс. рублей.

