Пенсионеры Богородского округа победили в этапе IT-чемпионата

Участники проекта «Активное долголетие» из Богородского округа 22 апреля стали победителями муниципального этапа областного чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров и представят муниципалитет на региональном уровне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Татьяна Гречина и Александр Литвинов успешно прошли все испытания муниципального этапа и получили право выступить на областных соревнованиях. Конкурс объединяет представителей старшего поколения, владеющих современными цифровыми навыками.

Второй этап пройдет с 1 по 12 мая. Участникам предстоит выполнить домашнее задание — создать видеоролик продолжительностью до трех минут на тему «Россия – многонациональная страна».

С 13 по 18 мая состоится дистанционное тестирование по программному обеспечению, интернет-сервисам, работе на смартфоне и информационной безопасности. Финал запланирован на 21 мая в Реутове, где конкурсанты продемонстрируют практические навыки работы с компьютером и мобильными устройствами.

Чемпионат направлен на повышение цифровой грамотности людей старшего возраста, их социальную адаптацию в информационной среде, расширение круга общения и освоение электронных государственных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.