Пенсионеру из Пушкино вручили паспорт гражданина России

85-летнему жителю Пушкинского, детство которого пришлось на годы Великой Отечественной войны, вручили паспорт гражданина РФ, сообщили в пресс-службе округа.

В УМВД России «Пушкинское» состоялась торжественная церемония принятия присяги гражданина Российской Федерации и вручения российского паспорта 85-летнему жителю округа Николаю Зайцеву.

Николай Зайцев родился в 1940 году в Брянской области. Затем переехал жить со своей семьей на Украину. В 2024 году он вернулся в Россию из Днепропетровской области к своим детям и стал проживать в Пушкино.

Руководством подмосковного Главка МВД России было принято решение в кратчайшие сроки оформить необходимые документы и вручить российский паспорт. В мероприятии приняли участие заместитель начальника УМВД России «Пушкинское» — начальник полиции Евгений Вьюжанин и начальник Отдела по вопросам миграции Андрей Пятница.

Пенсионер выразил благодарность полицейским за оказанное внимание и помощь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.