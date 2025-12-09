Пенсионерка из Калининграда самовольно заняла сданную в аренду квартиру

Пенсионерка из Калининграда самовольно заселилась в сданную в аренду квартиру, отказалась возвращать деньги жильцам и не увидела в своем поступке проблемы, рассказала управляющая недвижимостью Анжелика, сообщает «Сайт MK.Ru» .

В Калининграде 76-летняя собственница квартиры, сдав жилье в аренду, неожиданно вернулась из другого города и легла спать на кровати арендаторов. Когда ее разбудили, женщина заявила, что будет жить в квартире четыре дня, так как она ее собственница, и отказалась возвращать деньги за проживание.

Управляющая недвижимостью Анжелика пояснила, что квартира находилась в доверительном управлении, а жильцы исправно платили за аренду. По ее словам, пенсионерка не считала свое поведение проблемой и отказалась покидать квартиру, несмотря на просьбы арендаторов и предложения снять для нее другое жилье. В результате жильцы были вынуждены временно уехать к родственникам, а управляющая вернула им залог.

История вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Пользователи делились похожими случаями, когда собственники самовольно проникали в сданные квартиры, нарушая права арендаторов. Некоторые рассказывали, что хозяева могли появляться без предупреждения, оставаться на ночь или даже приводить родственников.

Юристы отмечают, что подобные действия считаются незаконным проникновением и могут повлечь ответственность для владельцев жилья.