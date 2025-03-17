Педагоги Люберецкого техникума им Гагарина победили на Всероссийском конкурсе

«В конкурсе приняли участие 46 педагогов из 25 регионов России. Среди участников были учителя школ, педагоги дополнительного образования, преподаватели средних специальных и высших учебных заведений, внедряющие современные информационные технологии в образовательный процесс. Победителями конкурса в номинации «До чего дошел прогресс» стали преподаватели Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина — Лия Тарджиманян и Юлия Жирнова», — отмечается в сообщении.

На занятиях педагоги люберецкого техникума продемонстрировали высокий уровень профессионализма. Они обучали студентов настройке удаленного сервера для сбора и хранения работ, работе с легковесным git-сервисом GOGS, а также объясняли принципы использования кроссплатформенного веб-сервера XAMPP.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.