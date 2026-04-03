Педагоги из Кольцово посетили школы Долгопрудного

Педагоги из наукограда Кольцово Новосибирской области 2 апреля посетили Долгопрудный, чтобы изучить образовательные практики местных школ и обсудить сотрудничество. Гости побывали в лицее № 5, «Физтех-лицее» имени П. Л. Капицы и технопарке «Физтехпарк», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Долгопрудный недавно получил статус наукограда, однако его образовательные практики уже широко известны. Три школы округа входят в топ-200 лучших школ России, в городе работает МФТИ и детский технопарк.

В сопровождении начальника управления образования администрации Долгопрудного Ольги Давликановой делегация из Кольцово встретилась с руководством лицея № 5, педагогами и учениками. Гостям рассказали, как в учреждении сочетают традиционные методики и современные подходы к обучению.

В «Физтех-лицее» имени П. Л. Капицы представители Кольцово посетили лаборатории с современным оборудованием и оценили условия для обучения и проживания одаренных школьников. Также делегация побывала в технопарке «Физтехпарк», управлении образования и историко-художественном музее.

По итогам встречи стороны обсудили направления совместной работы и обменялись идеями по развитию естественно-научного и технологического образования. Участники выразили уверенность, что сотрудничество придаст дополнительный импульс образовательным системам двух наукоградов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.