Советники директора по воспитанию из Богородского округа 25 ноября посетили в Красногорске конференцию «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». Встреча прошла в рамках XXIV Московских областных образовательных Рождественских чтений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ксения Ветлужских («ЦО СКЛ») и Елена Машкова (ЦО № 9), советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, приняли участие в конференции в Красногорске. Педагоги, представители духовенства и органов власти обсудили ценности и практики воспитания в условиях развития технологий.

Программа включала четыре тематических блока. В рамках направления «Человек в эпоху расчеловечивания» участники говорили о сохранении нравственных ориентиров и человеческого достоинства в цифровой среде, а также о том, как помочь детям справляться с противоречивой информацией.

Блок «Воспитание человека в эпоху технологий» посвятили внедрению инноваций в образование без подмены живого общения. В разделе «Механизмы защиты личности ребенка» эксперты представили практики укрепления психологической устойчивости детей, выстраивания личных границ и обеспечения безопасности, в том числе в интернете.

В ходе обсуждения «Молодежь как субъект будущего» речь шла о роли молодых людей в обществе, основанном на традиционных ценностях, развитии ответственности, способности делать выбор и созидательного отношения к жизни.

Участие в конференции позволило педагогам Богородского округа сопоставить повседневную работу с подходами экспертов и познакомиться с опытом коллег, представителей Московской областной думы и духовенства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.