Педагоги Богородского округа обсудили проблему буллинга в школах

сегодня в 13:27

Педагоги Богородского округа приняли участие в зональной стратегической сессии на тему «Травля в школе: комплексный подход к решению проблемы». Сессия прошла в формате цикла семинаров-совещаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спикеры, среди которых были педагоги-психологи и социальные педагоги, представили опыт разрешения конфликтных ситуаций и практические инструменты борьбы с травлей. После чего состоялась живая дискуссия по различным вопросам.

Встреча проходила в Жуковском. Мероприятие организовано центром социально-педагогического сопровождения КУРО при поддержке министерства образования Московской области.

Модератором сессии выступила заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима. Лариса Олеговна подчеркнула важность встреч с педагогическим сообществом в очном формате.

Участники сессии пришли к выводу о необходимости объединения усилий педагогов, родителей, психологов и органов управления образованием.

Полученные педагогами знания помогут сделать школьную среду более безопасной и психологически комфортной для учеников.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.