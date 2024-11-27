Педагогам Подмосковья рассказали, как выстроить бесконфликтную среду в школах

26 ноября корпоративный университет развития образования стал площадкой для проведения VIII межрегионального форума школьных служб медиации «Медиация — важный элемент модели развития бесконфликтной среды в образовательных учреждениях», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Форум был посвящен обмену опытом работы школьных служб медиации и продвижению медиативных практик в образовательной среде. В рамках пленарного заседания и тематических секций обсуждались методы разрешения конфликтов в школе, профилактика деструктивного поведения среди подростков, взаимодействие между педагогами, учащимися и родителями, а также перспективы интеграции медиации в систему образования.

В числе участников мероприятия были представители центра защиты прав и интересов детей Минпросвещения РФ, министерства образования Московской области, уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова, а также эксперты и педагоги из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ивановской и Белгородской областей, Донецкой Народной Республики и других регионов страны.

В рамках форума также прошли лекции, деловые игры и мастер-классы от педагогов-участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.