Педагогам Балашихи доступна материальная поддержка для оплаты съемного жилья

В Подмосковье разработано большое количество мер материальной поддержки учителей, в которые входит компенсация за аренду жилья педагогов, преподающих наиболее востребованные предметы, выплаты молодым учителям, грантовые выплаты. Такая поддержка доступна и для педагогов Балашихи, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлом году стартовала программа по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева по поддержке учителей в аренде жилья. Я стала ее участником и теперь ежемесячно получаю выплату. Это огромная помощь», — поделилась учитель школы № 7 Светлана Крячко.

По словам губернатора Московской области, ряд мер в регионе для педагогов создан для комфортной работы учителей. Для представителей этой профессии также предусмотрены меры поощрения за высокие результаты учеников, классное руководство.

Данные меры поддержки позволяет привлечь больше профессиональных кадров в школы и поощрять за их труд.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.