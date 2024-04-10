Педагог-психолог рассказала, как избавиться от детской ревности

Чтобы дети в семье не ревновали друг другу — к ним нужны одинаковые требования, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Евгения Васильева.

«Ревность ребенка — это временный период, необходимо подстроиться под него, соблюдая ряд правил. Придерживайтесь одинаковых требований ко всем детям. Не допускайте двойных стандартов, требования должны предъявляться ко всем детям, но с учетом возрастных особенностей», — сказала Васильева.

Она добавила, что важно выделять достоинства и особенности каждого ребенка и подчеркивать их при других детях. Например: «Саша, ты прекрасно нарисовал речку, а у тебя, Маша, здорово получилась собачка из пластилина!».

«Постарайтесь почаще говорить ласковые слова детям, обнимайте их, целуйте каждого в отдельности. Не стоит обращаться к детям во множественном числе, например: „Дети, собираемся на улицу“ или „Какие красивые рисунки у вас получились!“» — отметила психолог.

Васильева порекомендовала в случае, если дети ссорятся, или непонятно, кто виноват, не занимать чью-то позицию. Это отобьет у них желание ябедничать и подставлять друг друга и научит договариваться.

«Помогите своим детям построить личные границы. Обсудите с ними, что является общим, что личным, и требуйте соблюдения правил. Напоминайте им спрашивать разрешения друг у друга и сами придерживайтесь этих требований. Формируйте навыки позитивного общения. В спокойной обстановке разберите конфликтную ситуацию, выделите положительные моменты и поблагодарите детей за проявленные усилия для ее решения», — посоветовала специалист.

Психолог рассказала, что старшему ребенку необходимо показать плюсы этого статуса, советуйтесь с ним в домашних делах, например, при выборе продуктов, меню, развлечений. Поручайте мелкие «важные» дела.

«Ревность — это не всегда плохо, она развивает соревновательный дух у детей. Но важно научиться избегать серьезных конфликтов и переключать детей на другие дела», — заключила Васильева.

10 апреля в разных странах мира отмечается День братьев и сестер. Праздник не такой популярный, но призван хранить семейные традиции и родственные узы, укрепляя отношения между близкими людьми.

Впервые этот день отметили в 1998 году в США. Сегодня он «оброс» множеством важных традиций. В эту дату принято встречаться с братьями и сестрами, посещать мероприятия или собираться за столом в родительском доме.