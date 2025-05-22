Педагог Ленинского стал призером Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Заместитель директора муниципального центра детского творчества «Импульс» из Ленинского городского округа выиграл юбилейный Всероссийский профессиональный конкурс «Арктур». Кирилл Усманов признан победителем в номинации «Руководитель (заместитель руководителя)». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В отборочном этапе конкурса, который проходил в заочном формате, приняли участие специалисты со всей России. На этом этапе мы представляли свои проекты и наработки. Во второй, очный, тур прошли 250 человек. Он проходил в городе Уфа в республике Башкортостан. Здесь уже предстояло ответить на вопросы комиссии и рассказать об учреждении, в котором работаешь», — поделился замдиректора учреждения культуры Ленинского округа Кирилл Усманов.

По словам педагога, один из вопросов, который ему задали, касался методов стимулирования сотрудников учреждения дополнительного образования, и он смог сформулировать ответ, опираясь на собственный опыт руководящей работы. Когда в ходе церемонии награждения в заветном конверте оказалось его имя, Кирилл Усманов испытал сильные эмоции на грани слез радости от победы.

Кирилл Радикович работает в «Импульсе» с 2014 года, а до этого в течение 7 лет сам являлся воспитанником этого центра. Усманова отличает активная жизненная позиция, и это уже не первая его победа в конкурсах профессионального мастерства различного уровня. Так, в 2022 году он стал абсолютным победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» среди работников сферы дополнительного образования.

Победа в конкурсе «Арктур» стала не только личным достижением Кирилла Усманова, но и гордостью для всех педагогов и учеников детского центра творчества «Импульс».

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