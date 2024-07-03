Педагог из Подмосковья стала лауреатом конкурса научно-исследовательских работ

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и дефектологии психолого-педагогического факультета Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета Светлана Дюпина стала лауреатом первой степени XI Международного конкурса научно-исследовательских работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Ее исследование было посвящено анализу самооценки подростков и их переживаний связанных с одиночеством. Исследование Дюпиной освещает важные аспекты восприятия себя подростками, которые испытывают различные уровни одиночества, и предлагает новый взгляд на взаимосвязь между самооценкой и эмоциональным состоянием молодых людей. Работа подчеркивает значимость понимания внутреннего мира подростков для разработки эффективных подходов в психологической помощи и поддержке.

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