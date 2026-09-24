Педагог из Люберец 24 сентября вышла во второй тур конкурса «Первый учитель»

За звание победителя и призера конкурса продолжат борьбу десять учителей начальных классов. В первом туре они провели «Открытый урок» и «Урок для родителей», а также познакомились с системой образования Камчатского края и приняли участие в образовательной и культурной программах.

На церемонии объявления лауреатов заместитель директора департамента внешних коммуникаций и референтуры Минпросвещения России Анастасия Савченко отметила, что конкурс проходит в четвертый раз. В 2026 году он охватил 16 регионов, а в заключительный этап вышли 28 педагогов из городских и сельских школ. Среди них есть как молодые специалисты, так и учителя со стажем более 15 лет.

«Быть первым учителем — высокое призвание и огромная ответственность», — сказала Савченко.

Второй тур начнется 26 сентября в гимназии им. Е. М. Примакова в Московской области. Вместе с участниками конкурса «Первый учитель» в нем выступят лауреаты конкурсов «Учитель года России», «Директор года России» и «Воспитатель года России». Педагогам и управленцам предстоят «Блицтурнир» и «Профессиональная мастерская»: они поделятся опытом с коллегами и вместе решат профессиональные задачи.

Победителей и призеров наградят 1 октября в Москве. Организатор конкурса «Первый учитель» — Минпросвещения России, оператор — центр просветительских инициатив министерства просвещения РФ.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.