Педагог из Клина получил звание лучшего учителя начальных классов Подмосковья

Лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьева в номинации «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов» в 2025 году стал Никита Никитин. Диплом лауреата ему вручил губернатор Московской области Андрей Воробьев на состоявшейся в Доме Правительства Московской области 05.10.2025 года торжественной церемонии в рамках празднования Дня Учителя, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Три года Никита Никитин уже громко заявил о себе, став победителем Всероссийского этапа конкурса «Педагогический дебют».

«Это высокая оценка моего труда. Ведь за звание лауреата боролось много достойных педагогов Подмосковья с большим стажем», — признался Никита Никитин.

Педагогический стаж Никиты Никитина — 5 лет. Все эти годы он работает в МОУ-СОШ «Имена Победы» городского округа Клин. В школу пос. Чайковского он пришел после службы в армии в Клину: решил остаться жить в этом уютном и красивом историческом городе. А проживал в Нижнем Тагиле, где окончил школу и педагогический колледж.

Никита Никитин даже не сомневался в выборе профессии, мечтал быть, как первая учительница Анна Андреевна — профессионал своего дела, душевный и чуткий человек, влюбленный в школу и детей. И сейчас, став учителем, он советуется со своим наставником, чувствует ее поддержку.

Сейчас у него математический класс.

«Я еще этот класс в шутку называю М — магическим. У меня много идей, мотивирующих интерактивных игр, как заинтересовать детей учиться. А работать с первоклассниками очень интересно. Меня вдохновляет их открытость миру и искренность», — сказал педагог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.