Педагог четвертой шатурской школы вошла в топ-15 лучших учителей Московской области

Татьяна Сергеева, учитель начальных классов, представила Большую Шатуру на региональном этапе конкурса «Учитель года Подмосковья — 2025» и вошла в топ-15 лучших учителей Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Татьяна Сергеева работает в школе более 25 лет и является опытным педагогом. Сейчас ведет классное руководство в кадетском 2 «А» классе. Она стала победителем муниципального конкурса «Учитель года».

В первом туре за звание лучшего боролись 57 учителей региона. На следующий этап вышли только 15 из них, в том числе талантливый педагог из Шатуры. Её авторские методики, творческий подход и профессионализм впечатлили жюри и коллег.

По итогам всех испытаний Татьяна Сергеева не вошла в пятерку лучших, но для своих учеников и родителей она всегда будет победителем.

«Я показала себя очень хорошо. Многие подходили и благодарили за то, чему я постаралась за эти дни научить, передать свой опыт и свои советы. Так что всё не зря! А победа — понятие относительное», — поделилась педагог.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.