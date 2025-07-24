Пчеловод из Шатуры передал жителям Курской области почти 300 кг меда

Житель деревни Погостище округа Шатура Александр Басов разведением пчел занимается давно и знает все об этих насекомых. В свое время он выучился на пчеловода и успешно работал по профессии в колхозно-совхозных хозяйствах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В советские годы был старшим пчеловодом в колхозе „Ленинский луч“ Красногорского района. Совместно с тремя помощниками мы следили за 750 пчелосемьями. После распада колхозного хозяйства в 90-х годах пригласили работать в наш район. В Пышлицах создали пасеку, стали получать много хорошего и качественного меда», — рассказал Александр Иванович.

Сейчас у Басова 50 пчелиных семей. Свои ульи он держит в шатурском округе, а также размещает домики с пчелами на территории Тульской области. Здесь у пчеловода свой хутор. Сыновья Басова тоже умеют хорошо управляться с пчелами. Они в свое время оканчивали курсы по пчеловодству. Ежегодно семье пчеловода удается накачать по 100 кг меда с одной пчелосемьи.

С момента начала специальной военной операции Александр Басов неоднократно передавал душистое и целебное лакомство для военнослужащих, находящихся на передовой. Ему очень хочется, чтобы ребята кушали мед, укрепляли иммунитет.

«Мой отец был артиллеристом, брал Берлин. Поэтому, когда настало такое тревожное время, решил не оставаться в стороне и помогать нашим бойцам, снабжая их качественным натуральным медом. В этот раз передаем 290 кг прошлогоднего меда», — пояснил Александр Басов.

Поданным председателя совета ветеранов Сергея Фролова, на этот раз ценный груз отправят в качестве гуманитарной помощи жителям Курской области, передадут в госпитали, а также доставят участникам СВО.

«Мед уложен в пластиковую тару. Транспортировать его в ней удобно. Банки мне безвозмездно передают собственники егорьевской производственной компании „БРиК-полимер“, за что им большое спасибо», — поделился пчеловод.

На встрече с демобилизованными бойцами специальной военной операции Александр Басов поделился секретами разведения пчел, рассказал о пользе натурального меда и с радостью передал по банке цветочного лакомства каждому из шатурских бойцов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.

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