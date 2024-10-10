Павел Дуров впервые рассказал, как создавал соцсеть «ВКонтакте» в 2006 году

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, который сегодня отмечает 40-летний юбилей, впервые рассказал, как в Петербурге создавал социальную сеть «ВКонтакте», сообщает Life.ru .

«Я хотел поддерживать связь со своими бывшими однокурсниками, но я знал, что это будет трудно без веб-сайта, где все могли бы найти друг друга», — написал Дуров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в августе 2006 года решил в течение 4 недель создать социальную сеть для студентов и выпускников университета.

По словам миллиардера, он обратился за помощью к брату, который жил в Германии и был сосредоточен на математической диссертации в Университете Макса Планка в Бонне. Брат отказал Павлу, однако посоветовал написать код для авторизации пользователя.

Дуров добавил, что благодаря самостоятельному созданию первой версии соцсети «ВКонтакте» он научился понимать основы таких профессий, как front-end разработчика, back-end разработчика, UX/UI дизайнера, менеджера по продукту и др. Этот ценный опыт определил будущую карьеру предпринимателя.

Ранее Павел Дуров анонсировал несколько обновлений мессенджера Telegram, в том числе возможность смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после отправки.