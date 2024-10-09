Павел Дуров анонсировал обновления в Telegram

Бизнесмен и владелец Telegram Telegram Павел Дуров анонсировал несколько обновлений мессенджера, в том числе возможность смотреть время редактирования сообщений и досылать медиа после отправки, сообщили он в своем Telegram-канале .

Кроме того, появились улучшения для хэштегов и подарков.

«Буквально вчера я предложил десять улучшений для наших приложений. В тот же день мы подготовили макеты, а сегодня у нас уже есть полностью функциональные сборки с реализованными функциями», — написал он.

Ранее Павел Дуров заявил, что мессенджер может передавать IP-адреса и номера телефонов пользователей правоохранительным органам в случае обоснованного запроса.