Павел Астахов внесен в базу «Миротворца»* из-за поездок в ДНР

Павел Астахов, ранее занимавший пост уполномоченного президента РФ по правам ребенка, оказался в перечне украинского экстремистского сайта «Миротворец»*. Причиной стали его поездки в ДНР, совершенные с 2016 по 2023 год.

Создатели ресурса обвинили Астахова в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «поддержке убийств граждан Украины».

Павел Астахов занимал должность детского омбудсмена с 2009 по 2016 год, после чего вернулся к адвокатской деятельности.

Ранее в базу «Миротворца» был внесен солист группы «Три дня дождя» Глеб Викторов за благотворительные концерты в ДНР, ЛНР и Крыму, которые не состоялись.

* — ресурс признан экстремистским и запрещен на территории РФ