Патрушев: в России высадят 70 млн деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

2 сентября в России начался седьмой сезон Всероссийской акции «Сохраним лес». Цель проекта — восстановление лесов и забота об экологии. Акция проводится по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», сообщает пресс-служба вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева.

«За шесть предыдущих сезонов проекта появилось свыше 360 млн новых деревьев. Отмечу, что в течение последних нескольких лет ежегодно в рамках акции удается высадить не менее 70 млн деревьев по всей стране — участвуют все российские регионы, в том числе исторические. А количество активистов достигает 1 млн жителей нашей страны. Каждый, кто принимает участие, вносит свой посильный вклад в озеленение России», — отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов добавил, что эти акции играют важную роль в лесовосстановлении. За время проведения мероприятия в России восстановлено 7,8 млн га леса, создан запас семян деревьев объемом 1,7 тыс. тонн. В этом году леса планируется восстановить на площади 1,3 млн га. Крупнейшие работы пройдут в Красноярском крае (157,5 тыс. га), Республике Саха (Якутия) (157 тыс. га), Иркутской области (122,6 тыс. га).

Лидеры по количеству высаженных деревьев в прошлом году стали Саратовская и Кемеровская области, а также Татарстан. В десятку также вошли Красноярский край, Тюменская, Белгородская и Архангельская области, Бурятия, Калмыкия и Башкортостан.

Вице-премьер поблагодарил волонтеров, экологов и лесников, подчеркнув, что их работа — пример гражданской ответственности и заботы о природе.

Присоединиться к акции может любой желающий, пройдя регистрацию на сайте сохранимлес.рф и приехав на выбранную локацию. Инвентарь и посадочный материал организаторы выдают на месте.