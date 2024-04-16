Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» и Украины
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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев завил, что террористическая атака на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России, сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь исполнителей теракта в Красногорске с украинскими националистами.
Секретарь Совбеза РФ добавил, что заслуженное наказание понесут как исполнители, так и организаторы теракта в «Крокус Сити Холле».
Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в концертный зал имени Муслима Магомаева перед концертом рок-группы «Пикник». Боевики расстреливали людей, а затем подожгли здание и скрылись. Жертвами теракта стали более 140 человек. По уголовному делу проходят более 10 фигурантов, в том числе непосредственные исполнители теракта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что после теракта в «Крокус Сити Холле» без родителей осталось несколько детей.
«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал глава региона.