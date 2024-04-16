Патрушев подтвердил связь исполнителей теракта в «Крокусе» и Украины

Патрушев: теракт в «Крокусе» стал примером бесчеловечности и ненависти к России

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев завил, что террористическая атака на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» стал ярким примером бесчеловечности и лютой ненависти к России, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что следствие подтвердило и процессуально закрепляет связь исполнителей теракта в Красногорске с украинскими националистами.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что заслуженное наказание понесут как исполнители, так и организаторы теракта в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта вооруженные террористы ворвались в концертный зал имени Муслима Магомаева перед концертом рок-группы «Пикник». Боевики расстреливали людей, а затем подожгли здание и скрылись. Жертвами теракта стали более 140 человек. По уголовному делу проходят более 10 фигурантов, в том числе непосредственные исполнители теракта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что после теракта в «Крокус Сити Холле» без родителей осталось несколько детей.

«Наша задача — максимально уделить внимание семьям и, особенно, детям. Мы знаем, где живут эти дети, мы знаем, с кем они живут и в чем нуждаются. Такую работу обязательно будем сопровождать», — сказал глава региона.