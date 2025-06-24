Патриотический форум Движения Первых объединил Москву, Выборг, Екатеринбург и Кронштадт

24 июня в четырех городах России — Москве, Выборге, Екатеринбурге и Кронштадте — прошел Патриотический форум методических практик Движения Первых «Мы победили — мы победим!», сообщили в пресс-службе Министрества образования Московской области.

Мероприятие было приурочено к 80-летию первого Парада Победы 24 июня 1945 года и стало завершающим этапом масштабной программы, охватившей более 200 тысяч участников по всей стране.

Форум собрал на своих площадках наставников, педагогов, методистов, представителей органов власти, научного и экспертного сообщества, ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции. В программе — пленарные заседания, панельные дискуссии с участием победителей грантового конкурса Движения Первых и финалистов отбора методических практик. Главная цель Форума — распространение эффективных форм и методик патриотического воспитания, направленных на формирование у детей и молодёжи чувства гордости за Родину, уважения к исторической памяти и подвигу предков.

На московской площадке региональной части пленарного заседания особое внимание было уделено роли сотрудничества государства и общественных объединений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения. Участники отметили, что только совместными усилиями можно выстроить эффективную воспитательную среду, опирающуюся на традиции и преемственность поколений.

«Воспитание патриотизма, гражданственности, традиционных духовно-нравственных ценностей сегодня приоритет государственной политики. Задачи, которые поставил Президент России на последнем заседании Совета безопасности требует консолидации усилий государственных органов и общественных институтов. Мы благодарны организаторам форума, что смогли сегодня услышать лучшие региональные практики и поделиться опытом Московской области. Поддержка и развитие „Движения Первых“, укрепление института „Навигаторы детства“, создание условий для бесшовного перехода от „Орлят-дошколят“ до „Движение Первых“, — это путь к созданию живой, действенной воспитательной среды, которая формирует социальные компетенции и ценностные ориентиры», — подчеркнула заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима.

Форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и важным шагом к выстраиванию целостной системы патриотического воспитания нового поколения, основанной на ценностях памяти, уважения, ответственности и гражданского участия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.